مدير CIA: هذا هو هدف برنامج كوريا الشمالية النووي

قال مايك بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.أيه) الثلاثاء إن الوكالة تعتقد أن برنامج الصواريخ الكوري الشمالي يهدف للإكراه وليس فقط للدفاع عن النفس وإن الخطوة المنطقية المقبلة لبيونغ يانغ هي تطوير ترسانة أسلحة والقدرة على إطلاق صواريخ متعددة.

وفي كلمة بمعهد أمريكان إنتربرايز الثلاثاء، قال بومبيو إن أحد المخاطر الرئيسية للسماح لكوريا الشمالية بتطوير برنامجها النووي والصاروخي هو تسربه إلى دول أخرى.

وأضاف بومبيو أن الرئيس دونالد ترامب يركز على حل دبلوماسي للأزمة لكن وكالة الاستخبارات المركزية تعمل على تزويده بمجموعة أخرى من الخيارات.

ويرى المسؤول الأميركي أن هدف كيم جونغ أون أكبر من مجرد ردع الولايات المتحدة للحفاظ على نظامه، وأنه يريد استخدام أسلحته لتحقيق هدفه النهائي وهو إعادة توحيد كوريا تحت حكمه.

ووضع الرئيس دونالد ترامب أزمة كوريا الشمالية ضمن "أولوياته" عندما تسلم مهمه الرئاسية العام الماضي.

وقال إنه يؤيد الحل الدبلوماسي، لكنه أكد في الوقت ذاته أن كل الخيارات "متاحة".