البيت الأبيض ينشر صورا للقاء بومبيو وكيم جونغ أون

نشر البيت الأبيض صورا للقاء الذي جمع بين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في بيونغ يانغ.

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JUST RELEASED: Photos of Secretary of State Pompeo in North Korea. Secretary Pompeo will do an excellent job helping President Trump lead our efforts to denuclearize the Korean Peninsula. pic.twitter.com/pQ0P8hbMTN — The White House (@WhiteHouse) April 26, 2018

وقام بومبيو بهذه الزيارة أثناء شغله منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وقبل التصديق على تعيينه وزيرا للخارجية.

وقال البيت الأبيض في تغريدة الخميس تعليقا على الصور إن "بومبيو سيقوم بعمل ممتاز في مساعدة الرئيس ترامب على قيادة الجهود لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

وصادق مجلس الشيوخ على تعيين بومبيو وزيرا للخارجية الخميس.

والتقى كيم جونغ أون بنظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن الجمعة في قمة تاريخية التزما خلالها بإنهاء الحرب بينهما ونزع السلاح النووي.