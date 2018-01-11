مسؤول: ترامب سيحدد موقفه من العقوبات على إيران خلال ساعات

توقع وكيل وزير الخارجية الأميركي ستيف غولدشتاين الخميس اتخاذ إدارة الرئيس دونالد ترامب خلال ساعات موقفها من مسألة تمديد إعفاء إيران من عقوبات اقتصادية ضدها، بموجب الاتفاق النووي، فيما أشار وزير الخزانة ستيفن منوشن إلى نية الإدارة فرض عقوبات جديدة على طهران.

وقال غولدشتاين الخميس إن الإدارة ستتوصل إلى قرار بشأن الموقف من تمديد العقوبات في وقت لاحق الخميس، بعد اجتماع ترامب مع فريق الأمن القومي.

وأضاف أن القرار من الممكن أن يعلن في وقت لاحق الخميس أو بحلول الجمعة.

وأمام ترامب حتى يوم الجمعة لتحديد ما إذا كانت إدارته ستواصل تعليق العقوبات، وفقا لما نص عليه الاتفاق النووي الذي وقعته مجموعة الدول الست مع طهران عام 2015.

في غضون ذلك، توقع وزير الخزانة الأميركي فرض عقوبات جديدة على طهران، مشيرا إلى عملية مراجعة تجري في الوقت الحالي قبل اتخاذ قرار بعقوبات جديدة.

وكان مسؤولون أميركيون تحدثوا مع وكالة أسوشييتد برس الأربعاء قد توقعوا أن يمدد ترامب الإعفاء، ولكن مع فرض عقوبات جديدة ضد شركات وأفراد إيرانيين.

وعقد ترامب خلال الأسبوع الحالي اجتماعات مع مسؤولين كبار من بينهم وزير الخارجية ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس لبحث هذا الملف.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي سحب الإقرار بالتزام إيران بالاتفاق، معتبرا أنه "أحد أسوأ" الاتفاقات في تاريخ الولايات المتحدة، ومؤكدا أن طهران لا تحترم روحه.

وبموجب قانون أميركي، يمكن تعليق العقوبات ضد إيران لمدة 120 يوما، ما يجبر الإدارة الأميركية على مراجعة الأمر كل أربعة أشهر.