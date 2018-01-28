نائب وزير الخارجية الأميركي يزور العراق

ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن نائب الوزير جون سوليفان توجه السبت إلى العراق على رأس وفد يشارك في اجتماع لجنة التنسيق العليا.

وقالت الوزارة في بيان إن الزيارة تهدف أيضا إلى "تعزيز الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والعراق والشعب العراقي".

Deputy Secretary Sullivan will travel to #Iraq on January 27 to lead an interagency delegation to participate in the Higher Coordinating Committee meeting and reinforce our long-term partnership with Iraq and the Iraqi people. https://t.co/2OiBTaBVJI — Heather Nauert (@statedeptspox) January 27, 2018

وستتركز مباحثات المسؤول الأميركي، حسب البيان، على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة الاستثمار الأجنبي لتسهيل عملية إعادة إعمار العراق.

وسيلتقي سوليفان خلال الزيارة كبار المسؤولين في بغداد وأربيل لبحث "الجهود المشتركة" للحفاظ على هزيمة تنظيم داعش، والأوليات الاستراتيجية الإقليمية، والانتخابات العراقية المقبلة، والتطورات بشأن إقليم كردستان.

المصدر: وزارة الخارجية الأميركية