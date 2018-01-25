البنتاغون: إغلاق قاعدة إنجرليك يندرج ضمن خطط الطوارئ

قال مدير هيئة الأركان الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي إن احتمال إغلاق قاعدة إنجرليك التركية أمام سلاح الجو الأميركي يندرج ضمن خطط الطوارئ التي تبحثها وزارة الدفاع (البنتاغون) بشكل دوري.

وأكد أن الوزارة تدرس دائما خيارات بديلة للتعامل مع تطورات الأمور في المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع قد حذرت تركيا الخميس من مغبة العمليات العسكرية التي تقوم بها في عفرين بشمال سورية، ودعت إلى نزع فتيل التوتر الناجم عن تدخلها هناك.

وطالب الرئيس دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء بـ"توخي الحذر ... لتجنب أي تصرفات قد تتسبب في نزاع بين القوات التركية والأميركية".

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المصدر: الحرة