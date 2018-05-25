الولايات المتحدة تدرس إلغاء هذه التأشيرة

اقترحت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إلغاء قاعدة تسمح لرواد الأعمال بالبقاء بشكل مؤقت في الولايات المتحدة، وهي ما تعرف باسم "تأشيرة الشركات الناشئة".

وستنشر الوزارة المقترحات رسميا يوم الثلاثاء المقبل على موقع السجلات الفدرالية Federal Register وطلبت من الرأي العام إبداء رأيه فيها في غضون 30 يوما من نشرها.

وذكرت مسودة الوثيقة أن برنامج رواد الأعمال الدوليين "ليس الوسيلة المناسبة لجذبهم والاحتفاظ بهم، ولا يوفر الحماية للمستثمرين والعمال في الولايات المتحدة".

وتسمح هذه القاعدة للأجانب الذين لديهم "شركات سريعة النمو" بالتقدم بطلب للحصول على وضع مؤقت للعمل في الولايات المتحدة.

ويحصل على هذه الوضعية عادة الأشخاص الراغبين في العمل بمجالات الإغاثة الإنسانية، لكن تم العام الماضي السماح لرواد الأعمال أيضا بالاستفادة منها.

ويمنح الأشخاص في هذه الفئة حق البقاء لمدة عامين ونصف العام، مع إمكانية التجديد للمدة نفسها، ويمكن للسلطات أيضا إلغاء هذه الميزة إذا لم تعد تلك الشركات مفيدة للمجتمع.