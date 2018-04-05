Accessibility links

logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

عقوبات أميركية وشيكة على روسيا

مقر السفارة الروسية في واشنطن

يتوقع أن تفرض الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على روسيا الجمعة في ظل توتر غير مسبوق على خلفية تدخل موسكو في انتخابات الرئاسة الأميركية العام الماضي وتسميم عميل روسي سابق في بريطانيا الشهر الماضي.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤولين أميركيين قولهم إن العقوبات ستكون اقتصادية، ومصممة لاستهداف قلة تربطهم صلات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ورجح المسؤولون الأميركيون ألا يقل عدد المستهدفين الروس عن ستة. وذلك بموجب سلطة العقوبات الممنوحة للرئيس من الكونغرس.

وكان دان كوتس، مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، قد قال الأربعاء إن واشنطن تبحث اتخاذ إجراءات انتقامية إضافية ضد روسيا بسبب تصرفاتها ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

وأضاف في تصريحات صحافية أنه يتعين على الروس "ترقب" ما سيتم إعلانه قريبا.

وتتهم روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 والوقوف وراء تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا. ونفت موسكو كلا الاتهامين.

وأثار حادث التسميم أزمة في العلاقات بين روسيا والغرب.

وطردت بريطانيا والولايات المتحدة وأكثر من 20 دولة حليفة ما يربو على 150 دبلوماسيا روسيا. وأمرت روسيا بطرد العدد نفسه من المبعوثين الغربيين لديها.

Back to top
XS
SM
MD
LG