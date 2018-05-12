مقاتلتان أميركيتان تعترضان قاذفتين روسيتين قرب ألاسكا

اعترضت طائرتان مقاتلتان أميركيتان قاذفتين روسيتين في المجال الجوي الدولي قبالة سواحل ولاية ألاسكا الجمعة، حسب ما ذكرت وسائل إعلام أميركية السبت.

وقال المتحدث باسم قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية الميجر أندرو هينيسي في بيان نقلته شبكة CNN إن الطائرتين الروسيتين وهما من طراز تي يو-95 (بير) دخلتا ما يسمى بمنطقة تحديد الهوية التابعة للدفاع الجوي والتي تقع على بعد 200 ميل قبالة الساحل الغربي لألاسكا في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت غرينتش).

وأضاف أن طائرتين مقاتلين من طراز أف-22 مقرهما اعترضتا القاذفتين الروسيتين إلى أن غادرتا المنطقة.

ولم تدخل الطائرتان الروسيتان مطلقا المجال الجوي الأميركي، حسب البيان.