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واشنطن تفرض عقوبات على خمس شركات إيرانية

مبنى وزارة الخزانة الأميركية

أعلنت الإدارة الأميركية الخميس فرض عقوبات على خمس شركات إيرانية قالت إنها مملوكة أو مدارة من شركة مسؤولة عن تطوير وإنتاج صواريخ بالستية.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن في بيان "هذه العقوبات تستهدف كيانات رئيسية مشاركة في برنامج الصواريخ البالستية الإيراني الذي يعطيه النظام الإيراني الأولوية على حساب رفاهية الشعب الإيراني".

وتابع البيان "إن الولايات المتحدة ستواصل مواجهة النوايا الخبيثة للنظام الإيراني عبر إضافة عقوبات تستهدف الخروقات لحقوق الإنسان".

وجاء في البيان أن خمس شركات صناعية، هي فروع لمجموعة الشهيد باقري الصناعية التي سبق أن وضعت على اللائحة السوداء الأميركية، قد وضعت أيضا على هذه اللائحة، الأمر الذي يعني تجميد كل أصولها في الولايات المتحدة، ويمنع أي تعامل تجاري معها، كما يمنع دخولها إلى النظام المالي الأميركي.

والشركات هي شركة الشهيد خرازي الصناعية، وشركة الشهيد سانيخاني الصناعية، وشركة الشهيد مقدم الصناعية، ومركز الشهيد الإسلامي للبحوث، وشركة الشهيد شوستاري الصناعية.

وهذه الشركات متهمة بتطوير وصنع معدات للصواريخ البالستية الإيرانية تتضمن أنظمة دفع وتوجيه وغيرها من المعدات الخاصة بالدعم على الأرض.

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