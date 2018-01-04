ثلاث شخصيات جديدة على قائمة الإرهاب العالمي

قالت وزارة الخارجية الأميركية الخميس إنها أضافت ثلاث شخصيات على صلة بجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة إلى قائمتها العالمية للإرهاب، في خطوة تهدف إلى عزل تلك الجماعات ومنعها من استخدام النظام المالي الأميركي.

وأوضحت الخارجية أنها أدرجت كل من محمد الغزالي وأبوكار علي عدان ووناس الفقيه في القائمة التي تضم أسماء إرهابيين عالميين، مشيرة إلى أن الثلاثة مرتبطون على التوالي بتنظيمات القاعدة في جزيرة العرب وحركة الشباب الصومالية والقاعدة في بلاد المغرب.

وتضم القائمة الأميركية المذكورة أشخاصا ارتكبوا أو قد يرتكبون أعمالا إرهابية تهدد أمن مواطني الولايات المتحدة أو الأمن القومي الأميركي أو سياسة أميركا الخارجية أو اقتصادها.

وتتجمد كل الممتلكات والأصول العائدة إلى الأشخاص المدرجبن عليها ويمنع من إجراء تعاملات مالية معهم.