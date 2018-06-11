عقوبات أميركية جديدة على كيانات روسية

فرضت الولايات المتحدة الاثنين عقوبات جديدة على كيانات وشخصيات روسية لدورها في هجمات إلكترونية استهدفت منشآت أميركية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن بعض تلك الكيانات والشخصيات قدمت معلومات ودعما تكنولوجيا لأجهزة الاستخبارات الروسية.

وترتبط العقوبات الجديدة بهجمات إلكترونية استهدفت منشآت للطاقة في الولايات المتحدة، وأخرى استهدفت البنى التحتية لشبكات الاتصالات والإنترنت الدولية.

وحسب الوزارة، فإن العقوبات تستهدف أيضا أنشطة الحكومة الروسية المتعلقة بمراقبة اتصالات الكابلات البحرية التي تتولى نقل معظم بيانات الاتصالات العالمية.