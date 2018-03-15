عقوبات أميركية جديدة على شخصيات وكيانات روسية

فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات جديدة على جهات روسية تتهمهما بمحاولة التأثير في نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016 والتورط في هجمات إلكترونية استهدفت شبكة توزيع الطاقة داخل الولايات المتحدة

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تستهدف 19 شخصا وخمسة كيانات على صلة بالاستخبارات الروسية.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر إلى الولايات المتحدة ومنع شركات أميركية من التعامل مع الجهات التي فرضت عليها.

وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض إن هدف الخطوة التي تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترامب اتخاذها ضد موسكو، هو إجبار روسيا على تغيير سلوكها إزاء قضايا المجتمع الدولي.

وكشف وزير الخزانة ستيف منوشن أن عقوبات إضافية سيتم إنزالها بحق مسؤولين وأثرياء روس بسبب "أنشطتهم المزعزعة للإستقرار".