واشنطن توافق على عقد جديد لبيع أسلحة للسعودية

وافقت الإدارة الأميركية على عقد جديد يسمح ببيع أسلحة للسعودية بقيمة 1.3 مليار دولار، وتزامن الإعلان مع اختتام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جولة في الولايات المتحدة.



وقال بيان صدر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع إن وزارة الخارجية أعطت الضوء الأخضر لتزويد السعودية بحوالي 200 مدفع ذاتي الحركة.

وقالت الإدارة الأميركية إن الإعلان الجديد "سيساهم في السياسة الخارجية وفي الأمن القومي للولايات المتحدة عبر تعزيز أمن شريك مهم كان وما زال عاملا أساسيا للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط.



يذكر أن الإدارة الأميركية وافقت مع بدء زيارة بن سلمان في نهاية آذار/مارس على عقود تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار تتعلق خصوصا بصواريخ مضادة للدبابات.



وكانت هذه العقود عالقة منذ زيارة الرئيس دونالد ترامب في آيار/مايو الماضي إلى المملكة، حيث أعلن عن عقود أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار.



