مسؤول أميركي: سندعو حلفاءنا لعدم شراء أسلحة روسية

قال ديفيد شينكر مرشح البيت الأبيض لشغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى إن واشنطن ستدعو السعودية وقطر ومصر لعدم إبرام صفقات سلاح مع روسيا.

وأشار شينكر، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ للتصديق على ترشيحه، إلى أنه سيعمل مع حلفاء الولايات المتحدة "لصرف نظرهم أو تشجيعهم على تجنب عمليات شراء أسلحة روسية قد تكون مشمولة بالعقوبات الأميركية".

وأضاف "بمعنى آخر سأقول للسعودية ألا تفعل ذلك".

وكان الكونغرس صادق العام الماضي على قانون يفرض عقوبات على شركات روسية للرد على موسكو بسبب أفعال تشمل التدخل في الانتخابات الأميركية في 2016، وعمليات عدائية في أوكرانيا ومشاركتها في الحرب الأهلية السورية.

ووردت تقارير عن أن السعودية وقطر تجريان محادثات مع روسيا لشراء أنظمة إس-400 المتطورة، فيما تحدثت أنباء عن نية مصر شراء 50 مقاتلة و46 طائرة هليكوبتر من روسيا.