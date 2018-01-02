مقتل جندي أميركي في أفغانستان

قتل جندي أميركي وجرح أربعة آخرون في عملية قتالية يوم رأس السنة في أفغانستان.

وأعلن حلف شمال الأطلسي في كابل أن "الاشتباك" حدث الاثنين في أتشين بولاية ننغرهار التي تشهد اضطرابات في شرق أفغانستان.

وأضاف الحلف في بيان أن "جنديين جريحين يتلقيان العلاج في منشأة طبية قريبة وحالهما مستقرة. فيما عاد الجنديان الآخران إلى ممارسة مهامهما".

ولم يوضح البيان إلى أي فوج في الجيش ينتمي الجنود.

وفيما تتولى قوات الأمن الأفغانية غالبية الأعمال القتالية ضد حركة طالبان وجماعات متمردة أخرى، تعمل القوات الأميركية إلى جانبها بقدرات تدريبية، وغالبا ما تنتشر في الخطوط الأمامية.

وتأمل الولايات المتحدة أن تتمكن القوات الأفغانية في 2018 من قلب الموازين لصالحها في مواجهة طالبان بعد سنوات من التأزم.

وسقط في أفغانستان أكثر من ثمانية آلاف مدني بين قتيل وجريح جراء أعمال عنف مرتبطة بالنزاع في الأشهر التسعة الأولى من 2017، بحسب تعداد لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان.

المصدر: وكالات