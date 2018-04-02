مقتل خمسة إرهابيين في غارة أميركية بالصومال

أعلن الجيش الأميركي الاثنين مقتل خمسة متشددين في ضربة جوية نفذها بالصومال لاستهداف مقاتلين من حركة الشباب، وهي جماعة متشددة متحالفة مع تنظيم القاعدة.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) إنه جرى تنفيذ الضربة في الأول من نيسان/أبريل قرب بلدة البور في ولاية غامدوغ.

وأضافت أفريكوم في بيان "تقديرنا أن أيا من المدنيين لم يلق حتفه في هذه الضربة الجوية".​

U.S. Conducts Airstrike in Support of the Federal Government of Somalia - https://t.co/wkS5Df5OrM pic.twitter.com/Ej0m8u9HUU — US AFRICOM (@USAfricaCommand) April 2, 2018

وتم طرد مقاتلي الحركة من العاصمة في آب/أغسطس 2011، ثم توالت هزائمها حتى فقدت الجزء الأكبر من معاقلها، لكنها ما زالت تسيطر على مناطق ريفية واسعة تشنّ منها عمليات انتحارية تستهدف مقديشو وقواعد عسكرية صومالية أو أجنبية.

وينشر الاتحاد الأفريقي قوة حفظ سلام قوامها 22 ألف جندي في البلد المضطرب منذ عقود.

وقتل أربعة جنود أوغنديين في هجوم شنه مسلحون من حركة الشباب على معسكر تابع لقوة الاتحاد الأفريقي.