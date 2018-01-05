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الولايات المتحدة

الأسهم الأميركية تسجل مستويات قياسية

بورصة نيويورك بعد وقت قصير من جرس الافتتاح الجمعة

سجلت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية مستويات قياسية مرتفعة جديدة في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت الجمعة.

ويتزامن ذلك مع تطلع المستثمرين إلى ما وراء زيادة أضعف من المتوقع في الوظائف الأميركية في كانون الأول/ديسمبر وتفاؤلهم بعلامات على تسارع وتيرة نمو الأجور في البلاد.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 52 نقطة، أو ما يعادل 0.21 بالمئة، ليصل إلى 25127.13 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 8.21 نقطة، ليصل إلى 2732.20 نقطة.

وقفز مؤشر ناسداك 27.70 نقطة، أو 0.39 بالمئة، ليستقر عند 7105.62 نقطة.

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