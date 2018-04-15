عواصف ثلجية تضرب أجزاء من الولايات المتحدة

يشهد جنوب الولايات المتحدة مزيدا من عواصف الربيع العاتية الأحد، بينما تهب عواصف ثلجية على سهول وسط غرب البلاد آتية بالمزيد من الثلوج والأمطار والرياح التي أغلقت مطارات وتركت الآلاف دون تيار كهربائي.

وقال الخبير في مركز التنبؤ بالطقس بولاية ماريلاند مارك تشينارد إن العواصف ستمتد من ساحل الخليج للغرب الأوسط الأميركي وتتحرك باتجاه الشمال الشرقي ونيو إنغلاند يوم الأحد.

وأضاف أن من المتوقع هطول نحو قدم من الثلوج الأحد في مناطق بشمال ويسكونسن وميتشيغان ونورث داكوتا.

وقال تشينارد إن خطر هبوب عواصف رعدية عنيفة يمتد في ممر من شبه جزيرة فلوريدا وحتى نورث كارولاينا وساوث كارولاينا وفرجينيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأحوال الجوية تسببت في إصابة أربعة أشخاص وإلحاق أضرار بنحو 160 مبنى في شمال غرب ولاية أركنسو. وتسبب الطقس السيء في سقوط قتيلين في حوادث سير في غرب نبراسكا وويسكونسن.

وأوضح موقع "فلايت أوير" أن أكثر من 750 رحلة إلى ومن مطارات مينيسوتا وتورنتو ألغيت السبت والأحد.

وانقطعت الكهرباء عن نحو 70 ألف منزل وشركة في وقت مبكر من صباح الأحد في ميتشيغان ونيويورك ولويزيانا وتكساس ومسيسيبي، حسب وسائل إعلام محلية.