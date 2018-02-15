استبعاد توجيه ضربة وقائية أميركية ضد كوريا الشمالية

كشف عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي الخميس أن مسؤولين في البيت الأبيض أبلغوهما أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تعتزم توجيه ضربة عسكرية وقائية ضد كوريا الشمالية.

وقال السناتور الجمهوري جيمس ريش: "قال لنا أشخاص على أعلى مستوى في الإدارة إنه ليس هناك مثل هذه الاستراتيجية ولم يتم التحدث عن ذلك إطلاقا".

وأشارات السناتورة الديموقراطية جين شاهين، خلال جلسة تصديق على تعيينات في وزارة الخارجية، إلى أن البيت الأبيض أعلن بوضوح أنه "ليس هناك استراتيجية لتوجيه ضربة" إلى كوريا الشمالية.

وسألت شاهين سوزان ثورنتون المرشحة لمنصب مساعدة وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ: "هل فهمت أيضا أن لا استراتيجية لتوجيه ضربة وقائية ضد بيونغ يانغ"؟، فأجابت: "هذا ما فهمت".

وأكدت ثورنتون أن الإدارة تضغط بشدة على بيونغ يانغ من خلال العقوبات الاقتصادية لحثها على التفاوض بشأن نزع أسلحتها النووية، مع عدم استبعاد الخيار العسكري. وقالت إن واشنطن تفضل الحل الدبلوماسي "لكننا سنحقق هذا الغرض (نزع سلاحها النووي) بطريقة أو بأخرى".