فيديو.. صاروخ توماهوك من المياه إلى منشآت الأسد الكيميائية

نشرت وزارة الدفاع الأميركية مقطع فيديو لصاروخ من طراز توماهوك أطلقته غواصة أميركية خلال الضربات الجوية التي استهدفت الجمعة مواقع في سورية ردا على هجوم كيميائي وقع في دوما بالغوطة الشرقية قبل ما يزيد على أسبوع.

الصاروخ أطلقته الغواصة "جون وارنر" من موقعها شرقي البحر المتوسط واستهدف إحدى المنشآت التي يستخدمها نظام الرئيس السوري بشار الأسد في هجمات بالأسلحة الكيميائية.

Watch as @USNavy #sailors aboard #USSJohnWarner (SSN 765) launch a Tomahawk land attack missile on April 14, the from the​ ​#MediterraneanSea as part of a multi-national strike operation against the Syrian government. @subgru2 pic.twitter.com/0ynZsRjjPc — U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) April 14, 2018

وقال خبراء ومراقبون عسكريون إن "جون وارنر" شاركت في الضربات الجوية بإطلاق ستة صواريخ من طراز توماهوك.​

From the Eastern Mediterranean:



- French Frigate Languedoc fired 3 Scout Land Attack Cruise Missiles



- Virginia-class attack submarine USS John Warner (SSN 785) fired 6 Tomahawk missiles — Jeff Seldin (@jseldin) April 14, 2018

وشاركت في تلك الهجمات قوات بريطانية وفرنسية. وقال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس الجمعة إن القصف استهدف القضاء على قدرات النظام السوري الكيميائية.