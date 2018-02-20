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واشنطن تضع جماعة 'أنصار الإسلام' على قائمة الإرهاب

جانب من مبتى وزارة الخارجية الأميركية

وضعت الولايات المتحدة جماعة "أنصار الإسلام" في بوركينا فاسو على قائمة "الإرهابيين العالميين" وفرضت عليها عقوبات، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الأميركية في بيان الثلاثاء.

وقال البيان إن العقوبات تتضمن حرمانها من "الموارد التي تحتاجها للتخطيط للمزيد من العمليات الإرهابية وتنفيذها"، ومنع المواطنين الأميركيين من التعامل معها.

وذكرت الوزارة أن الجماعة نفذت العديد من الهجمات في شمال بوركينا فاسو بالقرب من الحدود مع مالي، وأشارت إلى الهجوم الذي وقع في كانون الأول/ديسمبر من عام 2016 ضد الجيش البوركيني، ما أدى إلى مصرع عدد كبير من جنوده.

وأضاف البيان أن الجماعة هاجمت مقرين للشرطة في شباط/فبراير من العام الماضي، ويعتقد أنها أيضا مسؤولة عن مقتل مدير مدرسة وشخص آخر في آذار/مارس الماضي.

وكانت الوزارة قد أضافت الشهر الماضي إلى القائمة اسم القيادي بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية خالد باطرفي، وحركة "الصابرين" الفلسطينية، وحركتي "سواعد مصر" (حسم) و"لواء الثورة" المصريتين.

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