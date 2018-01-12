تصريحات منسوبة لترامب.. الرئيس ينفي وجمهوريون ينتقدون مضمونها

نفى الرئيس دونالد ترامب تعمده "الحط من قدر مواطني هايتي"، مؤكدا أنه وصف البلد بـ"الفقير والمضطرب" فحسب. وأكد أنه لم يدع إلى "طرد الهايتيين" من الولايات المتحدة، ووصف ما نقل عن لسانه بأنه "مختلق".

وقال ترامب إنه يمتلك "علاقات رائعة" مع مواطني هايتي.

Never said anything derogatory about Haitians other than Haiti is, obviously, a very poor and troubled country. Never said “take them out.” Made up by Dems. I have a wonderful relationship with Haitians. Probably should record future meetings - unfortunately, no trust! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2018

وزعم بعض المشاركين، في اجتماع عقد الخميس مع أعضاء من مجلس الشيوخ لبحث اتفاق حول تعديلات جديدة على قوانين الهجرة، أن ترامب وصف بعض الدول التي يأتي منها مهاجرون إلى بلاده بـ"حفرة القذارة".

وكان الاجتماع المذكور يبحث في التوصل إلى تعديلات على قوانين الهجرة مقابل تجنب طرد آلاف الشباب الذين وصلوا وهم أطفال إلى الولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن ترامب تساءل خلال الاجتماع الذي حضره السيناتوران الجمهوري ليندسي غراهام والديموقراطي ريتشارد دورين عن السبب الذي يأتي من أجله الناس من "حفر قذارة" إلى الولايات المتحدة.

وتقول الصحيفة إن ​الرئيس كان يقصد دولا إفريقية، وهايتي والسلفادور، لكن ترامب نفي إدلاءه بمثل هذه التصريحات.

وقال السيناتور دورين في مؤتمر صحافي إن الرئيس أعاد استخدام "كلمات الكراهية" عدة مرات في المكتب البيضاوي.

I cannot believe that in the history of the White House, in that Oval Office, any president has ever spoken the words that I personally heard our president speak yesterday. President Trump said things that were hate-filled, vile, and racist. He used those words repeatedly. pic.twitter.com/6gHW5cLVvU — Senator Dick Durbin (@SenatorDurbin) January 12, 2018

تصريحات دوين تسببت بإثارة عاصفة من الجدل. وتم استدعاء ممثلي الولايات المتحدة في هايتي وبوتسوانا لتقديم توضيحات، وفق وزارة الخارجية الأميركية.

وأعلن وكيل الوزارة ستيف غولدشتاين أنه أعطيت تعليمات لموظفي الوزارة ليكرروا تأكيد الاحترام الكبير للأفارقة وأبناء جميع الدول.

وأكد أن جواب الولايات المتحدة سيكون "النفي القاطع" إذا سألت الحكومات المحلية عما إذا كانت واشنطن تعتبرها "دول حثالة".

ولم يشأ غولدشتاين التعليق على مضمون التصريحات التي نسبت إلى ترامب، مكتفيا بالتذكير أن الرئيس الأميركي نفاها جزئيا الجمعة. واعتبر أن "شرح عبارات رئيس الولايات المتحدة" ليس من مهمات الدبلوماسيين الأميركيين.

وقال ترامب الجمعة إنه لم يستخدم العبارات المسيئة التي أثارت غضب الأمم المتحدة أيضا ودفعتها إلى وصف كلامه بأنه "عنصري". وكتب أن "اللهجة التي استخدمتها كانت قاسية لكنني لم استخدم هذه الكلمات".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية اليوم إنها تحترم بعمق الشراكة مع جميع الدول الإفريقية.

US remains committed to working together w/Africans to realize the promise of a more peaceful, more productive, more prosperous 21st century Africa. US deeply respects the people of #Africa & values its partnerships with them. — US Africa Media Hub (@AfricaMediaHub) January 12, 2018

ومع هذا فإن عضوة الكونغرس عن الحزب الجمهوري ميا لوف، وهي من أصول هايتية، انتقدت الرئيس وطالبته بالاعتذار.

وقالت لوف "إن تصريحات الرئيس غير لطيفة، وتسبب الانقسام، وتخالف قيم أمتنا، وهي غير مقبولة من قائد أمتنا".

Here is my statement on the President’s comments today: pic.twitter.com/EdtsFjc2zL — Rep. Mia Love (@RepMiaLove) January 11, 2018

وحذرت السيناتورة الجمهورية إيلينا روس من أن تصريحات ترامب قد تعرض الأرواح للخطر، وكتبت على تويتر إن جملة "عودوا إلى حفر القذارة" غير مكتوبة على قاعدة تمثال الحرية الأميركي.

.@wsvn: @POTUS needs to understand that lives are at stake when he makes such reckless comments. The Statue of Liberty reads, "Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free," not "go back to your shithole." pic.twitter.com/zNgQNgX72H — Ileana Ros-Lehtinen (@RosLehtinen) January 12, 2018

ووفقا لواشنطن بوست، فإن ترامب يرغب في استقبال مواطنين من النرويج في الولايات المتحدة، بدلا من أبناء الدول الفقيرة.

لكن ما يقوله ترامب علنا هو أنه يريد إقرار نظام هجرة يعتمد على جذب الكفاءات إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب إن نظام الهجرة يجب أن يستقدم الأشخاص الذين يأخذون الولايات المتحدة إلى مستوى جديد.

....countries which are doing badly. I want a merit based system of immigration and people who will help take our country to the next level. I want safety and security for our people. I want to stop the massive inflow of drugs. I want to fund our military, not do a Dem defund.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2018

ورغم أنه انتقد تصريحات ترامب، لكن السيناتور الجمهوري جيب بوش، ابن الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش الأب، وشقيق الرئيس جورج دبليو بوش الابن، اتفق مع الرئيس الأميركي على الحاجة إلى قانون جديد للهجرة.

We need comprehensive immigration reform that reflects our values as a country and recognizes our economic needs. This requires a merit-based system that attracts talented, freedom-loving individuals from across the globe, whether they are from Haiti, Norway or anywhere else 2/2 — Jeb Bush (@JebBush) January 12, 2018

ووجه البيت الأبيض انتقادات عنيفة لـ"السياسيين الذين يدافعون عن مصالح الأمم الأخرى أكثر من مصالح الولايات المتحدة".

وقال المتحدث باسم المقر الرئاسي الأميركي إن "الرئيس سيقبل قانون الهجرة فقط إذا اعترف بأن قرعة الحصول على الفيزا و الهجرة المتسلسلة قد تسببا بالأذى للاقتصاد الأميركي وسمحا بدخول الإرهابيين إلى الولايات المتحدة".

وهاجم مؤيدو ترامب مطلقي الحملة الأخيرة ضده.

وقال الإعلامي سباستيان غوركا إن "هستيريا النخبة ضد تصريحات ترامب المؤلمة والواقعية تشير إلى أنهم سيكونون أول من يتخلى عن أميركا، أعظم بلد في العالم".

Anyone notice something?



All those members of the “elite” hysterical over @realDonaldTrump’s harsh - but factual - comment about other countries, are those most willing to disparage America, the GREATEST nation that has ever existed.



#MAGA pic.twitter.com/cmD5LxQ2d7 — Sebastian Gorka DrG (@SebGorka) January 12, 2018

وقال الإعلامي دان بونجينو إنه "سئم" من توجيه قادة الدول الصديقة "ضربات رخيصة للرئيس الأميركي، وبالتالي لأميركا".

وطالب قادة تلك الدول بأن يتذكروا أن الولايات المتحدة "دفنت جنودها على شواطئ تلك الدول"، و "أفرغت خزينتها للدفاع عن الديموقراطية فيها".