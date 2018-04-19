تشكيك أميركي في قدرة تركيا على تنظيم انتخابات حرة

شككت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت الخميس في قدرة تركيا على تنظيم انتخابات "حرة ونزيهة"، وذلك في تعليقها على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة بعد حوالي شهرين.

وقالت ناورت للصحافيين: "في ظل حالة الطوارئ، سيكون من الصعب إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بالكامل بطريقة تتفق مع القانون التركي والتزامات تركيا الدولية".

وتعيش تركيا في حالة طوارئ منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في تموز/يوليو 2016.

وكان أردوغان قد أعلن الأربعاء أن بلاده ستجري انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 حزيران/ يونيو المقبل، بدلا من الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وستشكل هذه الانتخابات علامة فارقة في التاريخ التركي إذ من المقرر بعدها البدء في منح رئيس الدولة المزيد من السلطات استنادا لنتائج استفتاء أجري في نيسان/أبريل 2017.