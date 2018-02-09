مسؤول أميركي: سنحث تركيا على كبح عمليتها في عفرين

قال مسؤول أميركي رفيع المستوى الجمعة إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون سيحث أنقرة على كبح عملياتها العسكرية في شمال سورية خلال الزيارة التي يرتقب أن يقوم بها إلى تركيا الأسبوع القادم ضمن جولة في المنطقة.

وأضاف المسؤول خلال حديث إلى صحافيين عبر دائرة مغلقة إن تيلرسون "سيحث أنقرة على ضبط النفس في عملياتها بعفرين وعلى طول الحدود مع شمال سورية".

وقال إن هذه المحادثات "يبدو أنها ستكون صعبة" إذ إن "اللهجة ساخنة، والأتراك غاضبون، وهذا وقت صعب لإنجاز شيء، لكننا نعتقد أنه لا تزال هناك بعض المصالح الأساسية المشتركة بين البلدين".

وكان مسؤولون أميركيون قد قالوا إن تيلرسون سيعقد محادثات صعبة في كل محطة خلال الزيارة التي تستمر بين 11 و 16 شباط/فبراير وتشمل كلا من الأردن وتركيا ولبنان ومصر والكويت.

وتختلف واشنطن وأنقرة وهما عضوان في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إزاء العملية العسكرية التركية في عفرين شمال غربي سورية التي تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية التي تسيطر على المنطقة.

وتعتبر تركيا قوات حماية الشعب المدعومة من الولايات المتحدة، تنظيما "إرهابيا" وامتدادا لحزب العمال الكردستاني.