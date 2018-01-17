قتلى في عاصفة ثلجية تجتاح جنوب الولايات المتحدة

اجتاحت عاصفة ثلجية عدة مناطق في جنوب الولايات المتحدة، ما أدى إلى وقوع قتلى وتعطل الدراسة وإغلاق طرق ورحلات جوية في عدد من الولايات.

وقالت وكالة أسوشييتد برس إن 10 أشخاص لقوا حتفهم بينهم أربعة في لويزيانا خلال تلك العاصفة.

ومن بين الأربعة، قضى طفل بعد أن انزلقت سيارة كان بها من أعلى جسر وسقطت في قناة مائية بمدينة نيو أورليانز.

وقضى شخصان عندما صدمهما قائد سيارة فقد السيطرة على سيارته في أتلانتا.

وقالت خدمة الطوارئ الطبية في مقاطعة أوستن ترافيس بولاية تكساس في صفحتها على تويتر إن العاصفة تسببت في وفاة شخص عندما هوت سيارة من فوق جسر متجمد في وقت متأخر من يوم الثلاثاء:

UPDATE2 ~1500 W Slaughter Ln: On-scene #ATCEMS Command requesting 2nd ambulance; Initial reports that this collision may be due to ice on the bridge. Be weather aware, #ArriveAlive, More to follow. — ATCEMS (@ATCEMS) January 16, 2018

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 100 ألف منزل ومؤسسات أعمال في جنوب البلاد.

وأفاد مسؤولون بأن حكام جورجيا ونورث كارولاينا ولويزيانا أعلنوا حالة الطوارئ بسبب الطقس المتجمد الذي تسبب في عدد من حوادث السيارات خلال ساعات الذروة.

وألغيت وتأجلت أكثر من 360 رحلة جوية من مطار هارتسفيلد جاكسون الدولي في أتلانتا، بينما ألغيت أو تأجلت أكثر من 60 رحلة أخرى في مطار رالي دورهام في نورث كارولاينا.