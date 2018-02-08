الفريق الأميركي في بيونغ تشانغ.. 241 بطلا أوليمبيا

يترقب محبو الرياضة حول العالم افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية الجمعة في مقاطعة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية حيث يسعى الفريق الأميركي المشارك لصدارة جدول الميداليات للمرة الأولى منذ 86 عاما.
المرة الأخيرة، والوحيدة، التي أنهى فيها الفريق الأميركي منافسات الألعاب الشتوية في الصدارة كانت في 1932، ويسعى 241 رياضيا ممثلا للولايات المتحدة هذه الدورة إلى تكرار الإنجاز الذي تحقق آنذاك في بلدة ليك بلاسيد بولاية نيويورك.
دورة هذا العام، التي تقام على وقع آمال بتقارب بين كوريا الجنوبية ونظيرتها الشمالية، بدأت منافساتها بالفعل الأربعاء مع رياضة الـ "كيرلنغ" التي حقق فيها الفريق الأميركي انتصارا ضد روسيا وتلقى هزيمة من كندا.
وهذه معلومات عن الرياضيين الأميركيين المشاركين: