الفريق الأميركي في بيونغ تشانغ.. 241 بطلا أوليمبيا

يترقب محبو الرياضة حول العالم افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية الجمعة في مقاطعة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية حيث يسعى الفريق الأميركي المشارك لصدارة جدول الميداليات للمرة الأولى منذ 86 عاما.

المرة الأخيرة، والوحيدة، التي أنهى فيها الفريق الأميركي منافسات الألعاب الشتوية في الصدارة كانت في 1932، ويسعى 241 رياضيا ممثلا للولايات المتحدة هذه الدورة إلى تكرار الإنجاز الذي تحقق آنذاك في بلدة ليك بلاسيد بولاية نيويورك.

دورة هذا العام، التي تقام على وقع آمال بتقارب بين كوريا الجنوبية ونظيرتها الشمالية، بدأت منافساتها بالفعل الأربعاء مع رياضة الـ "كيرلنغ" التي حقق فيها الفريق الأميركي انتصارا ضد روسيا وتلقى هزيمة من كندا.

وهذه معلومات عن الرياضيين الأميركيين المشاركين:

133 رجلا و108 امرأة هم قوام الفريق الأميركي المشارك في الأولمبياد الشتوي.

141 رياضيا ورياضية منهم يشاركون للمرة الأولى في الألعاب الأوليمبية.

10 رياضيين ورياضيات يشاركون في الفريق الأميركي وهم يحملون ميداليات أوليمبية ذهبية.

17 رياضيا ورياضية يشاركون وهم حاصلون على ميداليات أوليمبية فضية من مشاركات سابقة.

10 رياضيين ورياضيات حصلوا من قبل على ميداليات أوليمبية برونزية

ينافس الفريق الأميركي في جميع الألعاب الـ 15.

فريق التزلج على المنحدرات الثلجية هو أكبر الفرق الأميركية المشاركة بـ 22 رياضيا ورياضية.

ولاية كولورادو ممثلة بأكبر عدد من الرياضيين الأميركيين: 31 تليها كاليفورنيا بـ 22 ومينيسوتا بـ 19 رياضيا ورياضية.