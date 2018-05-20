واشنطن تعلق الرسوم الجمركية على الصين

قال وزير الخزانة الأميركي ستيف منوشن الأحد إن واشنطن قررت تعليق الرسوم الجمركية على البضائع الأميركية والصينية، غداة إعلان "توافق" بين البلدين للحد من العجز التجاري الأميركي.

وقال الوزير لشبكة Fox News إن الولايات المتحدة والصين "وافقتا على إطار بهدف التوصل إلى اتفاق"، مؤكدا أن "الخطابات الحالية تعلق احتمال نشوب حرب تجارية".

وكانت الولايات المتحدة والصين أعلنتا السبت في بيان مشترك التوصل إلى اتفاق للحد من العجز الأميركي في المبادلات مع الصين.

وتضمن الاتفاق زيادة الصين لمشترياتها من السلع والخدمات الأميركية، فضلا عن زيادة كبيرة في الصادرات الأميركية في قطاعي الزراعة والطاقة.

ويطالب البيت الأبيض بخفض العجز بما يقارب 200 مليار دولار مع العملاق الآسيوي إذ بلغ العجز التجاري الأميركي مع الصين العام الماضي نحو 375 مليار دولار.