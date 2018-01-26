الإنفلونزا تنتشر في 49 ولاية أميركية

أعلن مسؤولون في قطاع الصحة في الولايات المتحدة انتشار مرض الإنفلونزا في جميع الأراضي الأميركية، باستثناء هاواي، للأسبوع الثالث على التوالي، وأشاروا إلى أن واحدا من كل 15 مريضا في العيادات أو المستشفيات يتعالجون من المرض، وهو أعلى معدل يسجل منذ جائحة إنفلونزا الخنازير عام 2009.

لكن تقارير صدرت الجمعة، أفادت بأن معدلات الوفيات والإقامة في المستشفيات ليست عالية مثلما حدث في مواسم سابقة.

ودعا الدكتور دان جيرنيغان، رئيس قسم الإنفلونزا في مركز السيطرة على الأمراض و الوقاية منها، إلى تلقي التطعيم اللازم، حتى في هذه المرحلة المتقدمة من موسم المرض "لايزال التطعيم متوفرا لمن لم يأخذه". ونصح باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالوقاية من انتشار المرض مثل "تغطية الفم عند السعال وغسل اليدين بانتظام والبقاء في المنزل في حالة المرض".

وشدد جيرنيغان على ضرورة التحلي باليقظة، و لا سيما أن الولايات الأميركية جميعها، باستثناء هاواي، سجلت انتشارا واسعا للمرض.

المصدر: أسوشييتد برس