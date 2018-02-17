العراق.. السفير الأميركي يؤكد دعم واشنطن جهود إعادة النازحين

قال السفير الأميركي لدى بغداد دوغلاس سيليمان إن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ساهما خلال السنوات الماضية في دعم جهود إعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة.

وأضاف سيليمان في مقابلة مع "الحرة" أن الحكومة العراقية اضطلعت بالقسم الأكبر من تلك الجهود لخلق الظروف المناسبة من أجل عودة النازحين.

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وأكد سيليمان أن الولايات المتحدة قدمت مبلغ 1.7 مليار دولار لدعم عمليات إعادة تأهيل المدن المحررة، وأن التحالف الدولي كان له دور مهم في هذا الملف.

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وأوضح السفير أن الإدارة الأميركية وضعت آلية لمراقبة الأموال التي خصصت لإعمار أو تأهيل المدن المتضررة.