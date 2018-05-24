واشنطن: لا إعلان حول سياستنا تجاه هضبة الجولان

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الخميس إن واشنطن ليس لديها أي إعلان حول سياستها تجاه هضبة الجولان.

وأضاف المسؤول في تصريح لـ"قناة الحرة" أن "المسؤولين الأميركيين يلتقون بشكل دوري مع العديد من المسؤولين الإسرائيليين حول عدد من القضايا، ولا يوجد في هذا الوقت أي إعلان بشأن هضبة الجولان".

وتأتي هذه التصريحات ردا على كلام وزير المخابرات الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي قال فيه إن بلاده تضغط على إدارة الرئيس دونالد ترامب للاعتراف بسيادتها على هضبة الجولان، وتوقع موافقة الولايات المتحدة على ذلك خلال شهور.

وصف الوزير وفي مقابلة مع وكالة رويترز الإقرار بسيطرة إسرائيل على الجولان والقائمة منذ 51 عاما، باعتباره الاقتراح الذي "يتصدر جدول الأعمال" حاليا في المحادثات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.