واشنطن تجدد دعم إسرائيل وتحمل إيران مسؤولية التصعيد

أعلنت الولايات المتحدة دعمها لإسرائيل بعد الغارات الجوية التي شنها الجيش الإسرائيلي في سورية مستهدفا مواقع عسكرية سورية و إيرانية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر ناورت في بيان إن "الولايات المتحدة قلقة للغاية من تصاعد العنف على حدود إسرائيل وتدعم بشدة حق إسرائيل السيادي في الدفاع عن نفسها".

وأضافت أن تصعيد إيران تهديدها "وطموحها في إبراز قوتها وهيمنتها، يعرض سكان المنطقة، من اليمن إلى لبنان، للخطر".

وأكدت ناورت أن "الولايات المتحدة ستواصل التصدي لأنشطة إيران الضارة في المنطقة"، داعية إلى وضع حد لسلوك طهران الذي "يهدد الأمن و الاستقرار".

يأتي ذلك بعد إعلان إسرائيل قصفها، في هجوم جوي واسع، 12 هدفا إيرانيا و سوريا على الأراضي السورية، من بينها أنظمة دفاع جوي تابعة لدمشق بعد إسقاطها طائرة "إف 16" إسرائيلية كانت تشارك في قصف مواقع عسكرية على الأراضي السورية، فجر السبت، في تطور أعقب إسقاط إسرائيل طائرة إيرانية مسيرة فوق مناطقها الشرقية.

المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أدريان رانكن غالاوي، قال من جانبه السبت، إن الولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديدات.

وأضاف غالاوي أن "وزارة الدفاع الأميركية لم تشارك في العملية الإسرائيلية في سورية" مشددا على أن "إسرائيل هي شريكنا الأمني الأقرب في المنطقة، وندعم بشكل كامل حقها الطبيعي في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد لأرضها وشعبها".

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون أن "الولايات المتحدة تشارك الكثيرين في المنطقة قلقهم من الأنشطة الإيرانية التي تزعزع الاستقرار وتهدد السلم والأمن العالميين".

وأضاف "نسعى لتصميم دولي أكبر لمواجهة أنشطة إيران الضارة".