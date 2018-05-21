استراتيجية أميركية جديدة بشأن إيران

تكشف الولايات المتحدة الاثنين عن استراتيجيتها المقبلة للتعامل مع إيران وأنشطتها في المنطقة، لا سيما بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

وسيعلن وزير الخارجية مايك بومبيو في خطاب يلقيها صباح الاثنين في واشنطن هذه الاستراتيجية. وسيكون الإعلان أول خطاب يتناول السياسة الخارجية الأميركية لبومبيو منذ توليه منصبه الشهر الماضي.

وقال مسؤولون أميركيون إن بومبيو سيعرض خريطة طريق دبلوماسية بشأن إيران.

وأوضح بريان هوك، أحد كبار مستشاري وزير الخارجية، إن النهج الأميركي الجديد الذي سيطرحه بومبيو سيسعى إلى خلق إطار لمعالجة مجمل التهديدات الإيرانية، من ضمنها برنامجها النووي والصاروخي، و"دعمها للإرهاب، وأنشطتها التي تغذي حروبا أهلية في سورية واليمن".

ولم يقدم هوك تفاصيل عن خطاب بومبيو، لكنه قال إنه يهدف إلى التوصل إلى اتفاق أفضل من الاتفاق النووي الموقع خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوعين من قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران.