تيلرسون ولافروف يبحثان التطورات في عفرين

أعلنت روسيا أن وزير خارجيتها سيرغي لافروف بحث مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون السبت الخطوات التي يمكن أن تضمن الاستقرار في شمال سورية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في حسابها على فيسبوك أن المسؤولين تحدثا عن دعم حل سياسي للأزمة السورية بدعم من الأمم المتحدة.

وأطلقت تركيا السبت عملية عسكرية جوية وبرية في مدينة عفرين الواقعة في شمال سورية ضد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التي تعد العمود الفقري لقوات سورية الديموقراطية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وأعلنت أنقرة التي تصنف وحدات حماية الشعب منطمة "إرهابية"، انطلاق عملية برية في عفرين الأحد، وقالت إن العملية التالية بعد عفرين ستكون في منبج.

وكانت الخارجية الأميركية قد قالت الجمعة "لا نعتقد أن عملية عسكرية تصب في مصلحة الاستقرار الإقليمي واستقرار سورية أو تهدئة مخاوف تركيا على أمن حدودها".

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وقبل بدء العملية العسكرية أجرى رئيس هيئة الأركان التركية المشتركة خلوصي أكار اتصالا مع نظيريه الروسي والأميركي، فيما أجرى وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو اتصالا مع تيلرسون.

وأعربت موسكو عن قلقها من الهجوم التركي في عفرين، ودعت إلى ضبط النفس. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت انسحاب قواتها المنتشرة في منطقة عفرين باتجاه منطقة خفض التصعيد في تل رفعت، وذلك لمنع استفزازات محتملة وتلافيا لأي تهديد لحياة جنودها.

الحكومة السورية، من جانبها، نددت بالعملية التركية التي أطلقت عليها أنقرة اسم "غصن الزيتون"، ووصفتها بـ"العدوان الوحشي على جزء جوهري من الأراضي السورية".

وفيما نفت دمشق أن تكون أنقرة قد أبلغتها مسبقا بالعملية، قال أوغلو إن بلاده أبلغت كل الأطراف بعمليتها في عفرين بمن فيهم النظام السوري عبر رسال خطية. وقال الجيش التركي إن عمليته تهدف إلى الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

المصدر: وكالات