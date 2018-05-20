واشنطن وسول تتعهدان بإنجاح القمة مع بيونغ يانغ

وعد الرئيس دونالد ترامب ونظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن بالعمل على إنجاح القمة المقبلة بين واشنطن وبيونغ يانغ، بعد تهديدات كورية شمالية بإلغاء هذا اللقاء.

وأعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان أن ترامب ومون تبادلا خلال محادثة هاتفية فجر الأحد وجهات النظر حول آخر "التصرفات الكورية الشمالية".

وكانت كوريا الشمالية قد ألغت مناقشات رفيعة المستوى مع جارتها الجنوبية للاحتجاج على مناورات بين الأخيرة والولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تعقد القمة التاريخية بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة.