القوات الأميركية توجه 'ضربة قوية' لطالبان

قال الجيش الأميركي إن نحو 50 من قادة حركة طالبان البارزين قتلوا في قصف مدفعي استهدف اجتماعا لهم في منطقة قلعة موسى بإقليم هلمند جنوب أفغانستان.

ووصف المتحدث باسم قوات التحالف في أفغانستان اللفتنانت كولونيل مارتن أودونيل العملية بأنها "ضربة كبيرة وقوية للمسلحين".

وأضاف أن "الاجتماع كان يهدف للتخطيط للخطوات المقبلة، لكن القصف بنظام صواريخ المدفعية من شأنه تعطيل عمليات طالبان".

وتابع أودونيل أن "عدة قادة آخرين من المستويات العليا والدنيا قتلوا خلال عمليات استمرت 10 أيام هذا الشهر".

ووفقا للجيش الأميركي فإن الاجتماع الذي عقد في 24 أيار/مايو شارك فيه قادة من أقاليم أفغانية مختلفة، بما في ذلك إقليم فراه المجاور لإقليم هلمند، حيث هدد مقاتلو طالبان لفترة قصيرة باجتياح العاصمة الإقليمية هذا الشهر.