مقاطعة أميركية لمؤتمر نزع الأسلحة

قررت الولايات المتحدة مقاطعة جلسة الثلاثاء لمؤتمر نزع السلاح احتجاجا على تولي سورية الرئاسة الدورية لهذه الهيئة الدولية.

وقال السفير الأميركي لدى الهيئة روبرت وود في بيان "إنه وبناء على محاولات سورية المتكررة الأسبوع الماضي لاستخدام رئاستها لمؤتمر نزع السلاح لتطبيع النظام وسلوكه غير المقبول والخطير، لن نشارك في جلسة اليوم".

وأضاف وود "سنواصل الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة" في هيئة نزع السلاح.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد عبرت في وقت سابق عن غضبها إزاء تولي سورية رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح، وشددت على أن دمشق تفتقر إلى المصداقية لرئاسة المؤتمر بسبب استخدامها أسلحة كيميائية في الصراع الدائر في سورية منذ 2011.

ووصف وود تسلم سورية الرئاسة الدورية للمنظمة التي تأسست عام 1979 الأسبوع الماضي بـ"المهزلة".