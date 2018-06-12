واشنطن تفتح مكتبا تمثيليا في تايوان

افتتحت الولايات المتحدة الثلاثاء مكتب تمثيل دبلوماسي اعتبره مراقبون "سفارة من الناحية الفعلية" في العاصمة التايوانية تايبيه.

ويقع المكتب التمثيلي الأميركي الجديد في مجمع المعهد الأميركي في تايوان الذي فتحته واشنطن إثر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان في عام 1979 لمتابعة العلاقات بعد ذلك.

وشارك في المراسم كل من رئيسة تايوان تساي إينغ وين وعشرات من كبار المسؤولين التايوانيين، فيما ضم الوفد الأميركي كلا من مساعدة وزير الخارجية لشؤون التعليم والثقافة ماري رويس ومدير المقر الرئيسي لـ"المعهد الأميركي في تايوان" بفرجينيا جيمس موريارتي والنائب الجمهوري من ولاية ميسيسيبي غريغ هاربر.

وقالت رئيسة تايوان إن المجمع الجديد إعادة تأكيد لالتزام الجانبين "بالشراكة الحيوية" بين واشنطن والجزيرة التي تواجه توترات متصاعدة مع الصين.

وزارة الخارجية الصينية من جانبها قالت إنها تقدمت باحتجاج لدى الولايات المتحدة بهذا الشأن.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها بموجب سياسة "صين واحدة".