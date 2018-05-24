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ترامب يلغي القمة مع كيم

الرئيس ترامب خلال كلمة عن قانون الإنفاق الحكومي

ألغى الرئيس دونالد ترامب الخميس اجتماع القمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي كان مقررا عقده في 12 حزيران/يونيو المقبل.

وقال ترامب في رسالة إلى الزعيم الكوري الشمالي إن "من غير المناسب في الوقت الراهن عقد هذا الاجتماع نتيجة للغضب الهائل والعداء الذي تضمنه التصريح الأخير للزعيم الكوري الشمالي".

وأضاف ترامب أنه "كان يتطلع للقمة التي تم التخطيط لها لفترة طويلة"، واصفا عدم انعقادها بـ"فرصة مهدورة ولحظة حزينة في التاريخ".

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