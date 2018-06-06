تحذير أميركي للإمارات من دخول الحديدة

أفاد مسؤولون أميركيون بأن واشنطن حذرت الإمارات من شن هجوم على مدينة الحديدية الساحلية في اليمن التي تخضع لسيطرة الحوثيين.

وصدرت هذه التحذيرات بالتزامن مع تقدم قوات يمنية تساندها الإمارات ووصولها لمسافة 10 كيلومترات من ميناء الحديدة الذي يستقبل معظم الإمدادات الإنسانية القادمة إلى اليمن.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أميركي في السعودية القول "إننا طلبنا منهم (السعوديين والإماراتيين) عدم التحرك نحو المدينة أو الميناء"، مضيفا أن الولايات المتحدة تحاول في المرحلة الراهنة إبقاء الدور الإماراتي بعيدا عن الحديدة.

وذكر متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أن واشنطن تعارض أي جهود من جانب الإمارات والقوات اليمنية التي تساندها للسيطرة على المدنية.

وقال المتحدث الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لرويترز إن "الولايات المتحدة واضحة وثابتة على مبدأ عدم دعم أي أعمال من شأنها أن تدمر البنية الأساسية الرئيسية".

وأضاف "كما أن واشنطن لا تدعم أي عمل يحتمل أن يزيد من تدهور الوضع الإنساني الرهيب الذي اتسع نطاقه في هذا الصراع المتأزم".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتوقع "التزام جميع الأطراف بقانون النزاعات المسلحة وتجنب استهداف المدنيين أو البنية الأساسية التجارية".

وكان مسؤولون في الأمم المتحدة قد حذروا من أن الهجوم على الحديدة التي يقارب عدد سكانها 600 ألف، سيسبب كارثة إنسانية قد تؤدي لمقتل عشرات آلاف المدنيين.

وتؤكد مصادر سياسية يمنية أن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث موجود في العاصمة صنعاء للتوسط في اتفاق للحيلولة دون هجوم محتمل على الحديدة، تتولى بموجبه المنظمة الدولية السيطرة على الميناء.