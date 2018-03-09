بالفيديو: الدقائق الأخيرة قبل الهجوم على العميل الروسي

نشرت صحف بريطانية مقطع فيديو من كاميرات للمراقبة يظهر على ما يبدو العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته قبيل أن يفقدا وعيهما بدقائق في أحد الأسواق التجارية ببريطانيا.

ويمكن مشاهدة الفيديو على موقع صحيفة ذا صن البريطانية من هنا.

ويظهر الفيديو سكريبال (66 عاما) وهو يسير برفقة سيدتين، إحداهما تبدو أنها ابنته يوليا (33 عاما).

ولا تعرف، بحسب صحيفة الإندبندنت، هوية المرأة الأخرى التي ظهرت في المقطع.

وتعتقد الشرطة البريطانية أن الرجل وابنته تعرضا لهجوم بغاز الأعصاب.

وكان قد عثر الأحد الماضي على سكريبال، وهو كولونيل سابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، فاقدا الوعي مع ابنته على مقعد أمام مركز للتسوق في مدينة سالزبوري جنوب غرب بريطانيا، ويخضعان حاليا للعلاج في أحد مستشفيات المنطقة وهما في حالة حرجة.