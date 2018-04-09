ارتفاع مؤشرات وول ستريت بفضل أسهم التكنولوجيا

فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على ارتفاع الاثنين بفضل مكاسب في أسهم شركات التكنولوجيا، بعد انحسار المخاوف بشأن حرب تجارية بين واشنطن وبكين.

وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 194.14 نقطة، أو ما يعادل 0.81 بالمئة إلى 24126.9 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 16.99 نقطة أو ما يعادل 0.65 بالمئة إلى 2621.46 نقطة.

وصعد مؤشر ناسداك المجمع 60.75 نقطة أو ما يعادل 0.88 في المئة إلى 6975.86 نقطة.

وكان الرئيس دونالد ترامب قال الأحد إنه يتوقع التوصل إلى نهاية للنزاع التجاري المتصاعد مع الصين، بعد تهديدات بفرض رسوم متبادلة بين العملاقين الاقتصاديين هزت الأسواق المالية.