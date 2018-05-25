تحذير أميركي: 'إياكم وهذا الدواء'

حذرت إدارة الأغذية والأدوية الأميركية من خطر إعطاء الأطفال أدوية تهدئة الأوجاع الناتجة عن بروز الأسنان والتي تحتوي على مادة البنزوكاين.

وهذه الأدوية متاحة عادة في الصيدليات بالولايات المتحدة ولا تحتاج إلى وصفة طبية لشرائها.

وأرسلت الهيئة الأميركية خطابات للمصنعين لتحذيرهم من بيع أدوية تحتوي على هذه المادة نظرا لأنها قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة وربما مميتة لأنها قد تصيب الأطفال بأعراض "ميتهيموغلوبينية الدم".

وقالت المنظمة في بيان إن هذه الأدوية التي توضع في الفم لتخدير الألم ربما أيضا لن تؤدي الغرض منها.

وميتهيموغلوبينية الدم هي حالة تؤدي إلى انخفاض مستوى الأوكسيجين في الدم إلى مستويات خطيرة، ومن بين أعراضها زيادة نبضات القلب والدوار وصعوبة التنفس والنعاس والصداع وشحوب الجلد وتغير لون الأظافر للون الرمادي أو الأزرق.

يمكن أن تحدث هذه الأعراض بمجرد تناول الدواء أو بعد استخدامه بحوالي ساعة أو اثنتين، بحسب شبكة سي إن إن.

وحذرت الهيئة الأميركية المصنعين من أنها سوف تتخذ الإجراءات الضرورية إذا لم يتوقفوا عن بيعه.

وتباع المنتجات التي تحتوي على مادة البنزوكاين في عدة أشكال مثل الهلام والرذاذ والمراهم والمحاليل.

وعلى إثر هذا الموقف من الحكومة الأميركية، قالت شركة Church & Dwight Co التي تبيع دواء Oraljel المستخدم لمعالجة آلام بروز الأسنان، إنها تضع صحة عملائها فوق أي اعتبار وسوف تتوقف على الفور عن توزيع أو بيع منتجات تحتوي هذه المادة.