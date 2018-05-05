أريزونا.. سيارة ذاتية القيادة تتورط في حادث تصادم

تحقق الشرطة الأميركية بولاية أريزونا في حادث تصادم تورطت فيه مركبة ذاتية القيادة مملوكة لشركة "وايمو".

وقالت شرطة ضاحية تشاندلر إن الحادث وقع بعد ظهر الجمعة عندما انحرفت سيارة سيدان من طراز هوندا لتتجنب الاصطدام بسيارة أخرى قبل أن تصطدم بسيارة "وايمو".

وكانت سيارة "وايمو" في وضع ذاتي القيادة، لكن شخصا كان في مقعد السائق أصيب بجروح طفيفة، حسب الشرطة.

و"وايمو" هي فرع متخصص في لسيارات ذاتية القيادة تابع لشركة غوغل.

وأصبحت سلامة تكنولوجيا القيادة الذاتية تحت الرقابة مؤخرا بعد أن لقت امرأة مصرعها في ضاحية تيمبي بمدينة فينيكس إثر اصطدامها بسيارة ذاتية القيادة تابعة لشركة "أوبر".​