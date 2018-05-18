أين يعيش أصحاب المليارات؟ 124 يسكنون الإمارات والسعودية

خاص لموقع "الحرة"

ارتفع عدد أصحاب الثروات في العالم ممن حققوا لقب "ملياردير" إلى 2754 شخصا، ربعهم في أميركا، بحسب ما كشف أحدث تقرير لمجلة "ويلث أكس" لعام 2018.

وجاءت السعودية والإمارات العربية المتحدة ضمن الدول الـ10 الأولى من حيث عدد المليارديرات بـ124 مليارديرا تقدر ثرواتهم بـ337 مليار دولار.

قال التقرير إن 40 مليارديرا يقيمون في دبي، التي حلت في المرتبة الـ8 بين مدن الأثرياء، فيما حافظت نيويورك على جاذبيتها لأصحاب المليارات، وبلغ عدد مليارديراتها 103.

ويملك 10 اشخاص فقط 50 مليار دولار لكل منهم على الأقل، فيما يملك 21 شخصا 25-50 مليار دولار للواحد، ويمتلك 108 أشخاص 10-25 مليار دولار للواحد، و1231 شخصا يملك كل واحد منهم 2-10 مليار دولار، فيما يبلغ عدد من يملكون مليارا إلى ملياري دولار 1384 شخصا.

وعزا التقرير الزيادة الكبيرة في الثروات إلى تحسن متزامن في الاقتصاد العالمي وانتعاش أسواق الأسهم.