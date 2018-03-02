خمسة قتلى.. عاصفة قوية تضرب شرق الولايات المتحدة

تجتاح عاصفة قوية شرق الولايات المتحدة الجمعة، مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة أدت إلى وفاة خمسة أشخاص على الأقل وحدوث فيضانات في عدد من المناطق.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن الخمسة لقوا حتفهم في تساقط أشجار وأغصان، من بينهم سيدة تبلغ 77 عاما صدمها غصن خارج منزلها بمدينة بالتيمور في ولاية ميريلاند، وطفل يبلغ ستة أعوام في فرجينيا.

وذكرت وكالة رويترز أن العاصفة أدت إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 1.6 مليون شخص من ولاية مين وحتى ولاية نورث كارولاينا، وإلغاء مئات الرحلات الجوية في ثلاثة مطارات كبرى في نيويورك ومطار لوغان الدولي في بوسطن.

وأغلقت الحكومة الفدرالية المكاتب الحكومية في العاصمة واشنطن.

واصطر الرئيس دونالد ترامب إلى مغادرة واشنطن متجها إلى نورث كارولاينا عن طريق مطار دالاس في فرجينيا، بدلا من قاعدة أندروز في ميريلاند.

وارتفعت الأمواج عند ساحل ماساتشوستس بمعدل بناية تتكون من طابقين، وتعطلت حركة المرور وتحولت مواقف السيارات إلى برك من المياه.

وقبيل العاصفة، كان كريس بيسه، وهو متحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ في ماساتشوستس، قد دعا سكان البلدات الساحلية إلى إخلاء منازلهم والتوجه إلى مناطق مرتفعة.

ووضعت صفوف من أكياس الرمل أمام محطة لقطارات الأنفاق في بوسطن.