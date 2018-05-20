تحذير سعودي من اختراق واتساب

أصدرت السلطات السعودية تحذيرا لمستخدمي خدمة واتساب في المملكة من احتمال تعرض حساباتهم لاختراقات.

ودعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية مستخدمي واتساب التابع لشركة فيسبوك، إلى تفعيل خاصية "التحقق بخطوتين" لحماية حساباتهم من الاختراق.

ويمكن تفعيل هذه الخاصية عبر الدخول إلى إعدادات التطبيق ثم اختيار الحساب واختيار التحقق بخطوتين، وتفعيل الخاصية بالضغط على "تمكين"، ليدخل المستخدم بعدها رمزا سريا من ستة أرقام، وبريده الإلكتروني لتأمين الحساب.

وقدمت الهيئة أيضا توصيات عامة تتعلق بالأمن الإلكتروني، منها عدم الضغط على روابط غامضة أو لم يتم التحقق من مصدرها، وعدم إفشاء المعلومات الشخصية للمواقع والخدمات غير الموثوق بها.