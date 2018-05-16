مزايا جديدة في 'واتساب' تنافس 'تلغرام'

حدثت شركة "فيسبوك" تطبيق "واتساب" ليشمل مزايا جديدة على مجموعات المحادثة بما يجعلها أقرب إلى مزايا تطبيق "تلغرام"، في خطوة تأتي بهدف جذب المستخدمين من أصحاب الأعمال.

وقالت "فيسبوك" إن المزايا الجديدة ستتيح لمسؤولي المجموعات وضع سياسة المجموعة، وتحديد صلاحيات أعضائها، بما يجعلها أكثر كفاءة في مجموعات "واتساب" المخصصة للأعمال.

وتضم التحديثات إمكانية مراجعة الرسائل من أعضاء محددين من خلال البحث، ووضع زر "@" خاص لمتابعة التواصل مع شخص محدد ضمن المجموعة، فيما سيمنع الأعضاء من إضافة أي شخص أخر للمجموعة في حال كان قد تركها سابقا بهدف حماية خصوصية المستخدم.