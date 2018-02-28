أعلنت الرئاسة الأميركية استقالة مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض هوب هيكس، حسب بيان رسمي.

ونقلت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز عن الرئيس دونالد ترامب قوله إن "هوب رائعة وقامت بعمل ممتاز".

وقالت مديرة الاتصالات السابقة "لا أجد الكلمات للتعبير بالشكل المناسب عن مدى امتناني للرئيس ترامب".

ولم يوضح البيان أسباب استقالة هيكس التي كانت تعد من أقرب مستشاري الرئيس الأميركي.

ومن جانبها نفت ساندرز أن تكون استقالة هيكس مرتبطة بجلسة الاستماع المغلقة التي عقدتها لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الثلاثاء واستجوبت خلالها مديرة الاتصالات حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الماضية.