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واشنطن تتهم موسكو بقتل مدنيين في الغوطة الشرقية

متطوعون يساعدون أطفالا مصابين في الغوطة

دانت الولايات المتحدة الأحد الهجمات السورية المدعومة من روسيا وإيران على الغوطة الشرقية معقل المعارضة والتي أدت إلى مقتل مئات المدنيين منذ بدء العمليات العسكرية قبل أسبوعين.

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض إن "الولايات المتحدة تدين الهجمات العسكرية المستمرة التي يقوم بها نظام الأسد مدعوما من روسيا وإيران ضد سكان الغوطة الشرقية".​

وجاء في البيان أيضا: "واصلت روسيا تجاهل شروط (وقف لإطلاق النار ترعاه الأمم المتحدة) وقتل المدنيين الأبرياء بذريعة عمليات مكافحة الإرهاب".

وأشار البيان إلى أن الطائرات الروسية أقلعت من قاعدة حميميم الجوية في شمال غرب سورية، ونفذت ما لا يقل عن 20 مهمة قصف يومية في الغوطة الشرقية بين الـ24 و28 شباط/فبراير.

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