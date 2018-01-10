البيت الأبيض: سنحاسب قادة إيران على قمع المواطنين

قال البيت الأبيض الأربعاء إن الولايات المتحدة لن تظل صامتة حيال "انتهاك الدكتاتورية الإيرانية للحقوق الأساسية لمواطنيها وستحاسب قادة إيران على أية انتهاكات".

وأضاف في بيان أن واشنطن قلقة بشدة من التقارير التي تشير إلى سجن إيران آلاف المواطنين وتعذيب أو قتل بعضهم في مقرات الاحتجاز.

وتابع أن "المتظاهرين في إيران يعبرون عن مطالب مشروعة من بينها إنهاء قمع حكومتهم والفساد وهدر الموارد الوطنية على مغامرات عسكرية".

وطالب البيت الأبيض سلطات طهران بـ"الإفراج الفوري عن كل السجناء السياسيين في إيران ومن بينهم ضحايا حملة القمع الأخيرة".

Statement from @PressSec on the Iran Protests https://t.co/m0LuErdDQi — The White House (@WhiteHouse) January 10, 2018

وكان الرئيس دونالد ترامب قد وجه الأسبوع الماضي انتقادات حادة للنظام الإيراني وقال مخاطبا الشعب الإيراني: "سترون دعما عظيما من الولايات المتحدة في الوقت المناسب"، وذلك تعليقا على احتجاجات شعبية اندلعت في إيران قبل نحو أسبوعين.

وأعلن عضو مجلس الشورى الإيراني محمود صادغي الثلاثاء أن حوالي 3700 شخص اعتقلوا منذ اندلاع الاحتجاجات التي رافقتها اضطرابات في مختلف مدن الجمهورية الإسلامية.

وأفادت السلطات بأن 22 شخصا لقوا مصرعهم خلال التظاهرات، في حين يقول ناشطون وجماعات معارضة إن أكثر من 40 متظاهرا قتلوا خلال مواجهات مع قوات الأمن.